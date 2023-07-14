Karabük'te Ölü Doğan Bebeğin Cesedi Merdiven Altına Bırakıldı

Karabük'te ölü doğan bebeğin cesedini merdiven altına bırakarak kaçtığı öne sürülen anne, savcılık ifadesinin ardından salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi bırakılmasına ilişkin çalışma yürüttü. Düşük sonucunda ölü doğan ve 6 aylık olduğu değerlendirilen bebeği merdiven altına bıraktığı belirlenen S.K. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. adliyeye sevk edildi. S.K, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ceset, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.