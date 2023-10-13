Karabük'te Okulun Mutfak Hırsızı Tutuklandı

Karabük'te bir okulun mutfağından malzeme çalan ve 9 ayrı suçtan sabıkası bulunan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te okulun mutfağından malzeme çalan ve 9 ayrı suçtan sabıkası bulunan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bir okulun mutfağında meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın, F.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK