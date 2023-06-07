Karabük'te okulun bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
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Karabük'te bir okulun bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Karabük'te bir okulun bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Kurtuluş Mahallesi'nde, Kurtuluş Şehit Murat Dilmaç İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine giren yılanı gören vatandaşlar, panikle itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakaladı.
Yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel