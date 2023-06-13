Karabük'te Okulların Güzergahında Yol Çöktü

Karabük Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu, Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu güzergahında bulunan yolun bir kısmı çöktü. Karabük Belediyesi ve AFAD ekipleri tespit çalışması yapacak.