Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yazıköy İlköğretim Okulu'nun çevre duvarı inşaatında kullanılan 19 sac panonun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen Ö.A. (22) ve D.E'yi (23) gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı saç panolar ele geçirildi.
Ö.A. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Ahmet Özler - Güncel