Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıköy İlköğretim Okulu'nun çevre duvarı inşaatında kullanılan 19 sac panonun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen Ö.A. (22) ve D.E'yi (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı saç panolar ele geçirildi.

Ö.A. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title