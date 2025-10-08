Haberler

Karabük'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Koreografisi

Karabük'te Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde özel bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, 'Gazze' yazısı oluşturarak Türk bayrağını açtılar. Etkinlik, dronla kaydedildi. Ayrıca, Karabük'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te lise öğrencileri Gazze'ye destek amaçlı koreografi yaptı.

Okul bahçesinde toplanan Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gazze" yazısı oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinlik, dronla kayıt altına alındı.

Karabük'te sağanak etkili oldu

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
