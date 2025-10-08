Karabük'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Koreografisi
Karabük'te Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde özel bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, 'Gazze' yazısı oluşturarak Türk bayrağını açtılar. Etkinlik, dronla kaydedildi. Ayrıca, Karabük'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Okul bahçesinde toplanan Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gazze" yazısı oluşturdu, Türk bayrağı açtı.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinlik, dronla kayıt altına alındı.
Karabük'te sağanak etkili oldu
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
