Karabük'te odunların bulunduğu alanda çıkan yangında traktör küle döndü

Karabük'te odunların bulunduğu alanda çıkan yangında bir traktör alev alarak küle döndü. Olay, Kayabaşı Mahallesi Şehit Faik Başkaya Caddesi'nde meydana geldi. Traktör büyük hasar aldığı yangında meyve ağacı da zarar gördü. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te odunların bulunduğu alanda çıkan yangında bir traktör alev alarak küle döndü.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Şehit Faik Başkaya Caddesi'nde meydana geldi. Yüksel Çetinkaya isimli vatandaşın evinin önünde odunların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler meyve ağacı ile traktöre sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Traktör büyük hasar aldığı yangında meyve ağacı da zarar gördü. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK