Karabük'te Nisan Karı Şehir Merkezi ve Kayak Merkezini Beyaza Bürüdü

Şehir merkezi ve kayak merkezinde Nisan karı etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şehir merkezi ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Karabük'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı zaman zaman etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde başlayan yağış bir süre sonra şehir merkezinde de devam etti.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Nisan ayında etkili olan kar öğle saatlerinde yerini açık havaya bıraktı.