Karabük'te Müstakil Evde Yangın Çıktı
Karabük'ün Aşağıkızılcaören köyünde 73 yaşındaki Ş.Y.'ye ait iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, evde hasara yol açtı.
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyünde Ş.Y'ye (73) ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel