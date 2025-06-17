Karabük'te Müstakil Evde Yangın Çıktı
Karabük'ün Öğlebeli Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirtildi ve ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Öğlebeli Mahallesi Pekmez Sokak'ta Sakine Sarıçam'a ait (94) 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Sakine Sarıçam'ın oğlu Satılmış Sarıçam (68), gazetecilere, evinden dumanların yükseldiğini gördüğünü ve hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.
Yangının çıktığı sırada annesinin evde bulunduğunu belirten Sarıçam, "Annem elektrikli battaniye takmış, yangın ondan çıkmış." dedi.