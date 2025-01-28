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Karabük'te Müstakil Evde Yangın Çıktı

Karabük'te Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Karabük'te Kapullu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.

Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapullu Mahallesi Kapullu Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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