Karabük'te Müstakil Evde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Karabük'te 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.

75. Yıl Mahallesi 20. Sokak'ta 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

