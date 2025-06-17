Karabük'te Müstakil Ev Yangında Küle Döndü

Karabük'te Müstakil Ev Yangında Küle Döndü
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Eflani ilçesindeki bir müstakil ev, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, iki katlı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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