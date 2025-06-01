Karabük'te Muhtarlık Seçimini Bahattin Ceylan Kazandı

Karabük'te Muhtarlık Seçimini Bahattin Ceylan Kazandı
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Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi'nde 3. kez yenilenen muhtarlık seçiminde Bahattin Ceylan, 525 oy alarak muhtar seçildi. Seçim, eşinin cezası nedeniyle defalarca iptal edilmişti.

KARABÜK merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde karı- kocanın aldığı hapis cezası nedeniyle 3'üncü kez yenilenen muhtarlık seçimini 525 oyla Bahattin Ceylan kazandı.

Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim'inde Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın (57) geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle İlçe Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti. Yenilenen seçimlerde muhtar seçilen eşi Aysun Bostancı'nın (57) da muhtarlık görevi, 2021 yılında hakkında açılan dava kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü. Seçimlerin 3'üncü kez tekrarlanmasına karar verildi.

Bugün yapılan seçimlerde Aydınlıkevler Mahallesi'nde Fahri Bostancı, Ahmet Teker, Bahattin Ceylan ve Sedat Eker muhtarlık için yarıştı. 2186 seçmenin olduğu mahallede Bahattin Ceylan 525, Fahri Bostancı 493, Ahmet Teker 359, Sedat Eker 129 oy aldı. Bahattin Ceylan 525 oy alarak Aydınlıkevler Mahallesi muhtarı seçildi. Muhtarlık seçimlerini kazanan Bahattin Ceylan, "Çok büyük çalışmalar yapacağız. Bütün mahalle halkımızla beraber çalışacağız. Herkes sağ olsun, var olsun. Çok sevindim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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