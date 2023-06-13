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Karabük'te muhtar ağabeyini silahla yaraladı, tutuklandı

Karabük'te muhtar ağabeyini silahla yaraladı, tutuklandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan muhtar tutuklandı. Kapaklı köyünde önceki gün kavga ettiği ağabeyi R.T'yi (71) silahla yaraladıktan sonra teslim olan köy muhtarı B.T'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Eskipazar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden R.T'nin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan muhtar tutuklandı.

Kapaklı köyünde önceki gün kavga ettiği ağabeyi R.T'yi (71) silahla yaraladıktan sonra teslim olan köy muhtarı B.T'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Eskipazar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden R.T'nin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eskipazar Karabük kavga Güncel Haberler

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