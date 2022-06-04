Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler

Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük- Safranbolu kara yolunda, 67 ABL 131 plakalı motosikletle 4 kişinin yolculuk yaptığı görüldü.
Motosikletteki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Orhan Kuzu - Güncel