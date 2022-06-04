Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler

Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük- Safranbolu kara yolunda, 67 ABL 131 plakalı motosikletle 4 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Motosikletteki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA / Orhan Kuzu - Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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