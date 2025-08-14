Karabük'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
Karabük'te bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
M.E.K. idaresindeki 78 ACG 455 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda M.D. idaresindeki 78 AZ 156 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.E.K. ile yanındaki E.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel