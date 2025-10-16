Haberler

Karabük'te Motosiklet ve Kamyonet Çarpışması: İki Yaralı

Karabük'te Motosiklet ve Kamyonet Çarpışması: İki Yaralı
Güncelleme:
Karabük'te meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

E.Ö. idaresindeki 78 ACH 460 plakalı motosiklet, 5000 Evler Mahallesi Kanyon Köprü mevkisinde, B.Ş.U. yönetimindeki 78 BU 552 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
