Karabük'te Motosiklet Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

Karabük'te ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Berrak Doğdu hayatını kaybetti, 16 yaşındaki sürücü U.K. yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. U.K.'nin kontrolünü yitirdiği 58 AEM 275 plakalı motosiklet kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü U.K. ile arkasında oturan Berrak Doğdu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lise öğrencileri olduğu öğrenilen U.K. ve Berrak Doğdu, ilk müdahale sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Berrak Doğdu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü U.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü U.K.' nin sürücü belgesinin olmadığı belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
