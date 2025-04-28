Karabük'te Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı

KARABÜK'te motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya yaralandı.

Kaza, Karabük'ün Eflani ilçesinde Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. U.K. (22) idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ş. ile motosiklet sürücüsü U.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü U.K. Eflani İlçe Devlet Hastanesine, M.Ş. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.