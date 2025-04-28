Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi

Karabük'te Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı

Karabük'te Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olayda hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya yaralandı.

Kaza, Karabük'ün Eflani ilçesinde Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. U.K. (22) idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ş. ile motosiklet sürücüsü U.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü U.K. Eflani İlçe Devlet Hastanesine, M.Ş. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.