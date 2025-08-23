Karabük'te Motosiklet Kazası ve Yangın

Karabük'te otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

A.Ü. idaresindeki 78 DA 491 plakalı otomobil ile V.B.Ü. yönetimindeki 78 ABZ 237 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örtü yangını söndürüldü

Karabük'te çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pirinçlik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.