Karabük'te Motosiklet Kazası ve Yangın
Karabük'te otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumu belirtilmedi. Ayrıca, Pirinçlik Mahallesi'nde çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'te otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

A.Ü. idaresindeki 78 DA 491 plakalı otomobil ile V.B.Ü. yönetimindeki 78 ABZ 237 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örtü yangını söndürüldü

Karabük'te çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pirinçlik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
