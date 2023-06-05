Karabük'te Motosiklet Kazası ve Diğer Olaylar

Karabük'te su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Ayrıca kedi kurtarma operasyonu ve amatör maç sonrası çıkan kavga da yaşandı. Bunların yanı sıra Karabük 2 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde başkanlık seçimi yapıldı.