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Karabük'te motosiklet kazası: Sürücü hafif şekilde yaralandı

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Karabük'te seyir halindeyken düşerek asfaltta sürüklenen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

KARABÜK'te, seyir halindeyken düşerek asfaltta sürüklenen motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini yitiren motosikletli kurye düşerek asfaltta sürüklendi. Kazayı görenler hemen kuryenin yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü, tekrar motosikletine binip yoluna devam etti. Kaza anı ise kameraya yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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