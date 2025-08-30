Karabük'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Karabük-Kastamonu kara yolunda, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
M.E. idaresindeki 34 MZF 037 plakalı cip, Karabük- Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde M.A.Ç. yönetimindeki 78 ACD 087 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan motosiklet sürücüsünün ehliyetine daha önce 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel