Karabük'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

KARABÜK'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü A.S. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşil Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. A.S. idaresindeki 78 ACK 976 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 78 ABG 921 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.S. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,