Karabük'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 05.00 sıralarında Cildikısık Tüneli'nde meydana geldi. Karabük yönünden Eskipazar istikametine giden Sefa D. yönetimindeki 34 GOG 407 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce tünelin girişinde yol kenarında bulunan bordür taşına ardından elektrik tabelasına çarptı. Yola fırlayan motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen araçlar çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sefa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis motosikletliye çarpan araçların sürücülerini bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel