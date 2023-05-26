Karabük'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü H.K. ve yanındaki E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Z.O. idaresindeki 34 CZV 913 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde H.K'nin kullandığı 78 ABJ 796 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.K. ve yanındaki E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel