Karabük'te Motosiklet Kazası: 1'İ Ağır 2 Yaralı
Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
A.I. idaresindeki 55 DL 937 plakalı otomobil, Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Özgür Sokak'ta B.D. (17) yönetimindeki 78 ACK 842 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki B.B. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, motosiklet sürücüsü B.D'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi.
