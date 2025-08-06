Karabük'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karabük'te motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucunda şüpheli S.H, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık başta olmak üzere hakkında 14 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.