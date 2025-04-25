Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

Karabük'te Motosiklet Denetimlerinde 72 Sürücüye Ceza

Karabük'te Motosiklet Denetimlerinde 72 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yapılan trafik denetimlerinde 72 motosiklet sürücüsüne toplam 352 bin 887 lira ceza kesildi. Motosiklet kazalarının artışı dikkat çekiyor.

Karabük'te 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımındaki artışa paralel bu araçların karıştığı kazalarda da artışların meydana geldiği ve şehir içindeki kazaların yüzde 52,3'üne motosiklet türü araçların karıştığı bildirildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı planlaması dahilinde tüm illerde olduğu gibi Karabük'te de dün trafik birimleri ve sivil ekiplerin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 217 motosiklet ve motorlu bisikletin sorgulandığı aktarılan açıklamada, "72 araç sahibi ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 352 bin 887 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiş, 7 araç trafikten men edilmiş, ayrıca 2 yoklama kaçağı kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.