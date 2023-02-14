Karabük'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Zonguldak Caddesi'nde seyreden Y.Y. yönetimindeki 78 M 0295 plakalı yolcu minibüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan Y.A'ya (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsünü ifade için karakola götürdü. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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