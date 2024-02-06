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Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde 78 S 0072 plakalı minibüs ile 78 AAR 767 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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