Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde 78 S 0072 plakalı minibüs ile 78 AAR 767 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.