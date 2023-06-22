Karabük'te Minibüs Kontrolden Çıktı: Ağaca ve Reklam Panosuna Çarptı
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Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, refüjdeki ağaca ve reklam panosuna çarptı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki ağaca ve reklam panosuna çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AT 254 plakalı minibüs, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca, ardından reklam panosuna çarptı.
Karşı şeride geçerek durabilen minibüsün sürücüsü yara almadı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen minibüsün kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca ardından reklam panosuna çarparak durması yer alıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel