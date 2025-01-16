Karabük'te Midyeden Altın Çıktı: Üniversite Öğrencisi Kazandı

Midyenin içerisindeki altın, talihlisini buldu

KARABÜK - Karabük'te 'çılgın mısırcı' olarak bilinen Yasin Yassıçayır, tezgahında bulunan midyelerden birinin içine altın koyarak yarışma düzenledi. Altını bulan üniversite öğrencisi yarışmayı kazandı.

Karabük'te özel eğitimli çocuklara yönelik yaptığı etkinliklere sesini duyuran Yasin Yassıçayır, bu seferde öğrenciler için farklı bir yol izledi. Yassıçayır, tezgahında bulunan midye içerisine altın koyarak, konuyla ilgili pankart hazırladı. Tezgahtaki 'Bu midyedeki altın sahibini bekliyor' yazılı pankartı gören öğrenciler altını bulmak için midye yeme yarışına girdi.

İhlas Haber Ajansı konuşan Yassıçayır, satış yaptığı bölgede öğrenci yoğunluğu bulunduğunu belirterek, onların sıkıntılarını gidermek için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

Midye içerisindeki altını bulan Karabük Üniversitesi öğrencisi, Yassıçayır'a teşekkür etti.