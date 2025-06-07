Karabük'te Mezarlığa İnen Ayı Kamerada

Mezarlık yanına inen ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'te şehir merkezindeki bir mezarlığa inen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Öğlebeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü mezarlık yanında bir ayıyı fark ederken o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde ayının bir süre sonra mahalle içerisinde koşarak gözden kaybolduğu yer alıyor.