Karabük'te Mezarlığa İnen Ayı Kamerada

Karabük'te Mezarlığa İnen Ayı Kamerada
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Karabük'te Mezarlığa İnen Ayı Kamerada
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Karabük'te şehir merkezindeki bir mezarlığa inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Öğlebeli Mahallesi'nde gerçekleşti.

Mezarlık yanına inen ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'te şehir merkezindeki bir mezarlığa inen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Öğlebeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü mezarlık yanında bir ayıyı fark ederken o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde ayının bir süre sonra mahalle içerisinde koşarak gözden kaybolduğu yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel
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