Karabük'te Mezarlığa İnen Ayı Kamerada
Karabük'te şehir merkezindeki bir mezarlığa inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Öğlebeli Mahallesi'nde gerçekleşti.
Mezarlık yanına inen ayı kamerada
KARABÜK - Karabük'te şehir merkezindeki bir mezarlığa inen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, Öğlebeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü mezarlık yanında bir ayıyı fark ederken o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde ayının bir süre sonra mahalle içerisinde koşarak gözden kaybolduğu yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel