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Karabük'te meydana gelen trarik kazalarında 3 kişi yaralandı

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Karabük'te meydana gelen trarik kazalarında 3 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AL 523 ve 59 YS 279 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yenice ilçesinde ise Zeki C. yönetimindeki 06 VP 483 plakalı otomobil, Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten yol kenarına devrildi, sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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