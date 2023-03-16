Karabük'te meydana gelen trarik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AL 523 ve 59 YS 279 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yenice ilçesinde ise Zeki C. yönetimindeki 06 VP 483 plakalı otomobil, Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten yol kenarına devrildi, sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel