Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında toplamda 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İki ayrı kazada meydana gelen yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İ.M. idaresindeki 55 TA 216 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde refüje devrildi.
Kazada, otomobildeki S.Y.M. (5), M.M. (6), B.M, M.E. ve İ.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde ise Y.Ş. yönetimindeki 37 AAC 069 plakalı otomobil, R.A'nın kullandığı 34 CON 198 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 34 CON 198 plakalı otomobildeki Ö.A. ve S.E.A. (2) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.