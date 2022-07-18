Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Babasultan Mahallesi'nde ilerleyen O.İ. yönetimindeki 34 DHY 327 plakalı otomobil ile Ş.Ç. idaresindeki 34 ZB 3737 plakalı cip Bartın Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Y.Y.İ. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlçe merkezindeki Sadri Artunç Caddesi'nde Y.K'nin kullandığı 35 AAC 070 plakalı hafif ticari araç, önündeki M.K. idaresindeki 78 AD 738 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjdeki aydınlatma direğine ve bir ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan D.N.B, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Ahmet Özler - Güncel Safranbolu Karabük Bartın Güncel Haberler

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