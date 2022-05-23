Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Karabük'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

İtfaiye, Karabük, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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