Karabük'te Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Safranbolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen fuar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve protokol üyeleri, daha sonra 7 meslek lisesinin 17 farklı meslek alanında açtığı stantları gezdi.

Fuar, yarın sona erecek.

KÖYDES'ten Karabük'e ödenek

Karabük'e, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 77 milyon 241 bin 27 lira ödenek ayrıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı açıklamada, 2005 yılında başlatılan KÖYDES kapsamında, bugüne kadar Karabük'e 412 milyon 609 bin 425 lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Karabük'e birçok hizmetin kazandırıldığını bildiren Sözen, şunları kaydetti:

"2024'te de Karabük'e gönderilen 77 milyon 241 bin 27 lira ödenekle, sorumluluk sahasında hizmetlere devam edeceğiz. 2024 yılı KÖYDES programı kapsamında Karabük ve ilçelerindeki köylerimizin alt ve üst yapı projelerinde kullanılmak üzere, merkeze 13 milyon 917 bin 121 lira, Eflani'ye 14 milyon 463 bin 241 lira, Eskipazar'a 11 milyon 104 bin 895 lira, Ovacık'a 9 milyon 556 bin 793 lira, Safranbolu'ya 17 milyon 777 bin 515 lira ve Yenice'ye 10 milyon 421 bin 462 lira olmak üzere, toplamda 77 milyon 241 bin 27 lira ilimize ödenek tahsis edildi."

Sözen, geçen yıl köylerde altyapı, yol, içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon projelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bu yıl da köylerde yaşayan vatandaşların daha müreffeh bir hayat sürebilmeleri için çalışacaklarını ifade etti.