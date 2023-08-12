Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi, şüpheliyi güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek tespit etti. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük'te marketten hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen ve ismi öğrenilemeyen kişi, alışveriş yaptı.

Daha sonra marketten ayrılan kişiden şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızlığı tespit etti.

İhbar üzerine markete polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, markete gelen şüphelinin alışveriş yaptığı, bu sırada aldığı bazı ürünleri ücretini ödemeden cebine koyması görülüyor.