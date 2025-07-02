Karabük'te Mala Zarar Verme Suçlamasıyla Tutuklama
Karabük'te aileye ait 3 ayrı mala zarar verme olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 15 yaşındaki H.M.A., adli işlemlerin ardından tutuklandı.
Karabük'te 3 ayrı olaya ilişkin "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Bayır Mahalle Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı "mala zarar verme" olayıyla ilgili şüpheli yaşı küçük H.M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen H.M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel