Karabük'te Mala Zarar Verme Suçlamasıyla Tutuklama

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Karabük'te aileye ait 3 ayrı mala zarar verme olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 15 yaşındaki H.M.A., adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Karabük'te 3 ayrı olaya ilişkin "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Bayır Mahalle Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı "mala zarar verme" olayıyla ilgili şüpheli yaşı küçük H.M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen H.M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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