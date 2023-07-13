Karabük'te makas atan sürücü serbest bırakıldı
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Karabük'te otomobiliyle trafikte 'makas atarak' ilerlediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden 06 HTS 41 plakalı otomobilin trafikte 'makas atarak' ilerlediği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Aracı ve kimliği tespit edilen H.A, polis ekiplerince 'trafik güvenliği tehlikeye düşürmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, salıverildi.
Karabük'te otomobiliyle trafikte "makas atarak" ilerlediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.
Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden 06 HTS 41 plakalı otomobilin trafikte "makas atarak" ilerlediği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Aracı ve kimliği tespit edilen H.A, polis ekiplerince "trafik güvenliği tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, salıverildi.