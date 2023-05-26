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Karabük'te Mahsur Kalan Koyun Kurtarıldı

Karabük'te Mahsur Kalan Koyun Kurtarıldı

Güncel Haberler

Karabük'te çay kenarında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Filyos Çayı kenarındaki çalılıklarda bir koyunun mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, koyunu bulunduğu yerden çıkardı. Arka bacağı aksayan koyun, itfaiye aracına bindirilerek müdürlüğe götürüldü.

Karabük'te çay kenarında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Filyos Çayı kenarındaki çalılıklarda bir koyunun mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, koyunu bulunduğu yerden çıkardı.

Arka bacağı aksayan koyun, itfaiye aracına bindirilerek müdürlüğe götürüldü.

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Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Filyos Çayı İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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