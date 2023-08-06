Karabük'te Mahsur Kalan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
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Karabük'ün Kadı köyü Şıhlar Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kuyudan kurtarıldı. Hayvanın sağlık durumu iyi.
Karabük'te 4 gün önce kuyuya düşmesi sonucu mahsur kalan büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kadı köyü Şıhlar Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan büyükbaş hayvanına bir türlü ulaşamayan besici Ayşe Aydemir, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce yapılan arama sonucunda hayvanın yaklaşık 7 metrelik kuyuya düşerek mahsur kaldığı tespit edildi.
Destek için bölgeye çağrılan AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda İl Özel İdaresinden temin edilen iş makinesiyle hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan hayvanını teslim alan Aydemir, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel