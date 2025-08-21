Karabük'te Lunaparkta Bir Kişi Ölü Bulundu

Karabük'te bir kişi lunaparkta ölü bulundu.

Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki lunaparkta bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yüksel Tarı (62) olduğu tespit edildi.

Vücudunda herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmayan Tarı'nın, lunaparkta çalıştığı, kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

Tarı'nın cesedi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.