Karabük'te kuyumcu soygunu girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Karabük'te boncuk atan tabancayla kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Mustafa D'ye ait kuyumcuyu dün soymayan çalışan M.G'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.G. tutuklandı.

Olay

Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün Mustafa D'ye ait kuyumcuya maskeli, şapkalı ve silahlı şekilde giren M.G, altınların elindeki poşete doldurulmasını istemişti. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen M.G, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yapılan kontrolde silahın boncuk atan tabanca olduğu belirlenmiş, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.