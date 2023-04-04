Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç araçlara zarar verdi
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Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 2 araca zarar verdi.
Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 2 araca zarar verdi.
Kartaltepe Mahallesi'nde sağanak sonrası etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan otomobil ve hafif ticari araç hasar gördü.
Polisin araçlarla ilgili tutanak tutmasının ardından ağaç, motorlu testereyle parçalara bölündü.
Çalışma için kapatılan yolda ulaşım, temizliğin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Güncel