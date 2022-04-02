Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu - Haberler

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Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve rüzgar için "turuncu uyarı" verdiği Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu.

KARABÜK (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve rüzgar için "turuncu uyarı" verdiği Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 100. Yıl Mahallesi'ndeki pazar yerinde brandalar rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Karabük, Güncel, Haberler

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