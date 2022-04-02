KARABÜK (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve rüzgar için "turuncu uyarı" verdiği Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 100. Yıl Mahallesi'ndeki pazar yerinde brandalar rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.