Karabük'te kuvvetli rüzgar balkon duvarını devirdi Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı devrildi. Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı devrildi. Kentte sabah saatlerinde sağanak ile birlikte başlayan rüzgar, zaman zaman etkisini artırdı. Kuvvetli rüzgar, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkon duvarını devirdi. Kimsenin oturmadığı dairenin balkonundan düşen tuğla parçaları, sokağa yayıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te kuvvetli rüzgar balkon duvarını devirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.