Karabük'te kuvvetli rüzgar balkon duvarını devirdi
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı devrildi.
Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı devrildi.
Kentte sabah saatlerinde sağanak ile birlikte başlayan rüzgar, zaman zaman etkisini artırdı.
Kuvvetli rüzgar, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkon duvarını devirdi.
Kimsenin oturmadığı dairenin balkonundan düşen tuğla parçaları, sokağa yayıldı.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
AA / Ahmet Özler - Güncel